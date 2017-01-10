Росіяни за місяць розтринькали половину свого Резервного фонду

Російське Міністерство фінансів продовжує витрачати кошти Резервних фондів ударними темпами, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Медузу».
Так, російське фінансове відомство опублікувало дані про фінансовий стан держави, включаючи кількість коштів у Резервному фонді та Фонді національного добробуту. Зокрема, на перше січня поточного року у Резервному фонді залишилось дев’ятсот сімдесят два мільярди рублів (трохи більше шістнадцяти мільярдів доларів), у той час на перше грудня 2016 року обсяг Фонд становив два трильйони тридцять два мільярди рублів. Отже, за місяць розмір Резервного фонду скоротився більш ніж удвічі.
Фінансисти пояснюють таке стрімке «схуднення» Резервного фонду тим, що у кінці року з нього до державного бюджету було передано дев’ятсот шістдесят шість мільярдів рублів, які було спрямовано на покриття державного дефіциту. У свою чергу, з Фонду національного добробуту було взято за цей період двісті шістдесят дев’ять мільярдів рублів, внаслідок чого він зменшився до чотирьох трильйонів шестисот двадцяти восьми мільярдів рублів. Загалом, за рік Резервний фонд втратив два трильйони сто тридцять сім мільярдів рублів. Фінансисти попереджають, що протягом 2017 року його буде повністю вичерпано.