Журналісти порахували скільки коштує російському бюджету один день утримання Путіна

Журналісти видання Svopi.ru, користуючись відкритими даними російського бюджету, порахували скільки коштує Російській Федерації утримання чиновницького апарату, - про це інформує replyua.net.
Так, варто зауважити, що навіть поверховий аналіз російського бюджету може показати, що саме є основним пріоритетом Кремля. Наприклад, витрати на утримання чиновницького апарату у Російській Федерації більш ніж у два рази перевищили витрати на медицину та освіту разом узяті. Зокрема, стаття федерального бюджету «Загальнодержавні питання», за якою фінансується діяльність президента, губернаторів, уряду та інших органів влади, сягнула розміру в один трильйон двісті мільярдів рублів. У консолідованому бюджеті ця цифра ще вища – один трильйон дев’ятсот двадцять вісім мільярдів рублів. У той же час, на охорону здоров’я та освіту планується витратити дев’ятсот сорок шість мільярдів рублів.
Найбільш «дорогим» зі всіх органів російської влади став президент – так, за рік його утримання обійдеться федеральному бюджету в п'ятнадцять мільярдів рублів. Не важко порахувати, що один день президента Володимира Путіна обходиться у сорок один мільйон рублів. Крім того, на роботу органів законодавчої влади росіяни планують витратити тринадцять мільярдів рублів, а на утримання органів федерального та регіональних урядів – всього шість мільярдів російських рублів.