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Журналісти порахували скільки коштує російському бюджету один день утримання Путіна

Журналісти порахували скільки коштує російському бюджету один день утримання Путіна
Журналісти видання Svopi.ru, користуючись відкритими даними російського бюджету, порахували скільки коштує Російській Федерації утримання чиновницького апарату, - про це інформує replyua.net.

Так, варто зауважити, що навіть поверховий аналіз російського бюджету може показати, що саме є основним пріоритетом Кремля. Наприклад, витрати на утримання чиновницького апарату у Російській Федерації більш ніж у два рази перевищили витрати на медицину та освіту разом узяті. Зокрема, стаття федерального бюджету «Загальнодержавні питання», за якою фінансується діяльність президента, губернаторів, уряду та інших органів влади, сягнула розміру в один трильйон двісті мільярдів рублів. У консолідованому бюджеті ця цифра ще вища – один трильйон дев’ятсот двадцять вісім мільярдів рублів. У той же час, на охорону здоров’я та освіту планується витратити дев’ятсот сорок шість мільярдів рублів.

Найбільш «дорогим» зі всіх органів російської влади став президент – так, за рік його утримання обійдеться федеральному бюджету в п'ятнадцять мільярдів рублів. Не важко порахувати, що один день президента Володимира Путіна обходиться у сорок один мільйон рублів. Крім того, на роботу органів законодавчої влади росіяни планують витратити тринадцять мільярдів рублів, а на утримання органів федерального та регіональних урядів – всього шість мільярдів російських рублів.
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