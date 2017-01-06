Евросоюз потерял из-за антироссийских санкций больше 17 миллиардов евро

Сотрудники Австрийского института экономических исследований подсчитали, что только в 2015 году страны Евросоюза потеряли 17 миллиардов 600 миллионов евро из-за введения антироссийских санкций, информирует replyua.net.
Исследование проводилось по заказу Министерства экономики Австрии, и накануне его результаты были обнародованы крупнейшими СМИ. Немецкое издание DW сообщает, что санкции, введенные против России, также оставили безработными около четырехсот тысяч европейцев. Однако эксперты утверждают, что такие потери связаны не только с антироссийскими санкциями, и в любом случае Евросоюзу пришлось бы столкнуться с трудностями, поскольку российская экономика дала трещину, и торговля между РФ и ЕС сопровождалась бы проблемами.
По словам исследователей, только 44 процента торговых показателей (снижение) связаны с введением санкций против России. Напомним, что антироссийские санкции впервые были введены в середине 2014 года, и они были связаны с незаконным присоединением Крыма к РФ. Недавно Евросоюз продлил санкции до конца июля этого года.