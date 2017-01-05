Гройсман розповів, що думає про націоналізацію ПриватБанку

Націоналізація ПриватБанка стала вимушеним заходом, на який український уряд пішов для того, аби захистити інтереси громадян. Як передає replyua.net, про це сьогодні заявив голова уряду Володимир Гройсман, повідомляє «Укрінформ». «Ми були змушені піти на цей чесний крок по відношенню до українських громадян. Я не маю намір займатися політичними оцінками. Для мене, як для керівника уряду, головним було лише одне – двадцять мільйонів чоловік», - зазначив прем’єр. Окрім цього він додав, що всім клієнтам була потрібна підтримка з боку держави.
«Я керувався тим, що потрібно захистити цих людей. Що ми зробили? Нами було прийнято рішення, щоб банк перейшов у державну власність, ми провели його докапіталізацію. Наразі в банку вже відбулося призначення менеджменту. На мою думку, Олександр Шлапак, колишній голова Мінфіну, є відкритою та професійною людиною. Таким чином, можна стверджувати, що з точки зору управління ПриватБанк опинився в цілком надійних руках, з надійним інтелектом і досвідом», - зазначив керівник Кабміну, додавши, що наразі ситуація вже нормалізувалася і банк став на шлях стабілізації.