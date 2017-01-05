Цены на нефть начали повышаться после очередного рекордного обвала

На торгах 5 января цены на черное золото незначительно повысились после очередного рекордного падения, произошедшего два дня назад, информирует replyua.net.
По состоянию на 12 часов 05 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 56,31 долларов. Нужно отметить, что позавчера рынок нефти лихорадило впервые в этом году. Сначала цены резко поползли вверх, превысив отметку в 58 долларов, однако через несколько часов стоимость барреля черного золота опустилась до 55 долларов. Накануне колебания цены продолжились, и сейчас стоимость нефти снова закрепилась на уровне последних показателей конца декабря. Напомним, что ранее эксперты прогнозировали затишье на рынке в зимние каникулы, однако этого не произошло.
Ранее аналитики давали и долгосрочный прогноз – по их мнению, в начале 2017 года баррель нефти должен торговаться по 60 долларов. Пока тенденция на рынке не меняется, несмотря на договоренность между странами, не входящими в ОПЕК, о сокращении уровня добычи нефти почти на 600 тысяч баррелей в сутки.