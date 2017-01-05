С начала года НБУ прокредитовал два банка Украины

Национальный банк Украины провел очередной тендер 4 января, после чего удовлетворил заявки от двух крупных украинских банков о выделении рефинансирования, и сумма рефинансирования достигла 656 миллионов гривен, информирует replyua.net со ссылкой на официальный сайт Национального банка.
В сообщении также говорится о том, что процентная ставка по рефинансированию составит 16 процентов годовых. Однако названия финансовых учреждений на сайте не упоминаются. Нужно отметить, что аукцион, прошедший накануне, стал первым по счету в этом году. На сегодняшний день Нацбанк так и не предоставил информацию об общих объемах финансирования украинских банков в декабре прошлого года.
Пока получены данные только за ноябрь 2016 года. В том месяце Национальный банк уменьшил кредитование финансовых учреждений до 78,7 миллионов гривен, на 25 миллионов. Напомним, что последний раз в прошлом году НБУ проводил тендер по рефинансированию финансовых учреждений 28 декабря. Была выделена сумма в размере 588 миллионов гривен.