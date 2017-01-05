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Ціна на нафту знижується

Ціна на нафту знижується
У зв’язку з сумнівами учасників ринку щодо виконання учасниками ОПЕК вимог в повній мірі щодо скороченого видобутку сировини, ціни на нафту у четвер, 5-го січня, знову повернулися до зниження. Про це сьогодні повідомляє видання «OilNews» з посиланням на Reuters, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що рекордна кількість проданих нових автомобілів та падіння запасів нафти у Сполучених Штатах позитивно вплинули на загальну тенденцію ринку. Станом на 9-ту годину за Київським часом ціна за барель нафти марки Brent становила 56.3 долара США, вартість бареля нафти марки WTI торгується по 53.19 долара. Попередні торги завершилися з результатами 56.45 долара за барель (-0.28%) та 53.26 долара (-0.15%) відповідно.

Трейдери прокоментували таку тенденцію, зауваживши, що причиною зниження ціни на нафту стала неясність стосовно скорочення поставок сировини членами ОПЕК в повній мірі. «У цьому питанні стоїть дуже великий знак запитання, оскільки ОПЕК має велику історію недотримання домовленостей. Саме тому є сумніви, що умови договору будуть дотримуватися в повному обсязі», - пояснили експерти. За попередніми оцінками, ціна за барель нафти протягом 2017 року збережеться на рівні 50 – 60 доларів.
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