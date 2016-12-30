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Блогер: світовий рейтинг валют віддав російському рублю місце біля останнього рядка

Блогер: світовий рейтинг валют віддав російському рублю місце біля останнього рядка
Блогер Олександр Коваленко зауважує, що намагання росіян показати свою державу як величну та економічно потужну у черговий раз розбились об жорстоку реальність, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, блогер аналізує показники рейтингу світових валют, складеного фахівцями «Bank for International Settlements» (BIS), яке за основу бере частку національної валюти певної держави у міжнародних розрахунках. Це дивно, але держава, яка територіально займає 1/9 суші, володіє найбільшими у світі запасами природного газу і доволі значними залежами нафти, на території якої можна знайти всі види корисних копалин і всі породи цінної деревини, має національну валюту, яка поступається популярністю не тільки норвезькій кроні, а навіть і індійській рупії.

Якщо спростити показники рейтингу до 100% системи, то побачимо, що частка рублевих розрахунків становить всього 0,55%. Перше місце у рейтингу зайняв американський доларі – і все це незважаючи на те, що російські «фахівці» написали сотні книг про те, що крах долара близький як ніколи і що Сполучені Штати скоро розпадуться. Блогер радить росіянам бути більш реалістичними – от українці не волають про «велич», а тому і не відчувають розчарування, що гривня не опиняється у десятці найбільш конвертованих валют світу.
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