Блогер: світовий рейтинг валют віддав російському рублю місце біля останнього рядка

Блогер Олександр Коваленко зауважує, що намагання росіян показати свою державу як величну та економічно потужну у черговий раз розбились об жорстоку реальність, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, блогер аналізує показники рейтингу світових валют, складеного фахівцями «Bank for International Settlements» (BIS), яке за основу бере частку національної валюти певної держави у міжнародних розрахунках. Це дивно, але держава, яка територіально займає 1/9 суші, володіє найбільшими у світі запасами природного газу і доволі значними залежами нафти, на території якої можна знайти всі види корисних копалин і всі породи цінної деревини, має національну валюту, яка поступається популярністю не тільки норвезькій кроні, а навіть і індійській рупії.
Якщо спростити показники рейтингу до 100% системи, то побачимо, що частка рублевих розрахунків становить всього 0,55%. Перше місце у рейтингу зайняв американський доларі – і все це незважаючи на те, що російські «фахівці» написали сотні книг про те, що крах долара близький як ніколи і що Сполучені Штати скоро розпадуться. Блогер радить росіянам бути більш реалістичними – от українці не волають про «велич», а тому і не відчувають розчарування, що гривня не опиняється у десятці найбільш конвертованих валют світу.