валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Новости из США не привели к снижению цен на нефть

Новости из США не привели к снижению цен на нефть
Сегодня цены на нефть снова начали отыгрывать то незначительное падение, которое было зафиксировано перед закрытием торгов накануне, 29 декабря, информирует replyua.net.

По состоянию на 8 часов 50 минут по киевскому времени баррель черного золота торговался по 57,13 долларов, что на полпроцента выше, чем на торгах вечером в четверг. Положительной динамике ценам на нефть не смогли помешать даже данные, поступившие от Министерства энергетики Соединенных Штатов. Накануне Минэнерго обнародовало новость об увеличении запасов черного золота, однако цены на мировой бирже снизились незначительно, и сегодня снова пошли в рост. В Минэнерго США отмечали, что запасы нефти незначительно увеличились за неделю – на 0,6 миллиона баррелей. Снижение котировок продолжалось недолго.

По прогнозам экспертов, сейчас на рынке нефти не ожидается никаких препятствий для того, чтобы черное золото росло в цене. В будущем году, по словам аналитиков, цены на нефть будут держаться на уровне около 60 долларов за баррель благодаря договоренностям стран, не входящих в ОПЕК, о снижении уровня добычи.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно
Важное за сутки
29 дек 2016
8593

Украинский ученый и его жена получили российские паспорта от Рогозина

Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ, сегодня вручил российские паспорта Игорю Гашененко, известному украинскому ученому, и его жене Людмиле, информирует replyua.net со ссылкой на российские источники.

29 дек 2016
8587

Путин выводит войска из Сирии

Российский глава Путин согласился с доводами Министерства обороны РФ, и в скором времени из Сирии будет выведена часть российских войск. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, сегодня

Последние новости

Порошенко ухвалив зміни до Податкового кодексу

Перед Новым годом в Украину придет похолодание

Цимбалюк: Трамп сохранит все «российское» наследие Обамы

Эксперты рассказали, насколько возможно вторжение России в Украину через Беларусь

«Укрзализныця» вводит рекордное количество поездов в новогодние каникулы

В Белом доме подтвердили возможность отмены Трампом санкций против России

Невзоров: основные принципы православия россиянам неизвестны

В Администрации Порошенко заметили прогресс в минских соглашениях

Обама загоняет Трампа в угол, больше этому человеку никто не симпатизирует, - советник Трампа

Трамп назвал главные задачи и планы на посту президента США

Новости из США не привели к снижению цен на нефть

Российские дипломаты примут ответные жесткие меры в отношении США

Журналист: Подарок Вашингтону от Москвы на Новый год явно удался

Ганапольский: из-за Ту-154 Путин разобщает российское общество

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Савченко о встрече с главарями "ЛДНР"в Киеве

Эксперт: главные ошибки и провалы Кремля в 2016 году

Путин получил пощечину от Лукашенко – эксперт

Савченко готовится встречать главарей «ЛДНР» в Киеве

Пономарь: День санкций уже наступил

 Новости за день