Новости из США не привели к снижению цен на нефть

Сегодня цены на нефть снова начали отыгрывать то незначительное падение, которое было зафиксировано перед закрытием торгов накануне, 29 декабря, информирует replyua.net.
По состоянию на 8 часов 50 минут по киевскому времени баррель черного золота торговался по 57,13 долларов, что на полпроцента выше, чем на торгах вечером в четверг. Положительной динамике ценам на нефть не смогли помешать даже данные, поступившие от Министерства энергетики Соединенных Штатов. Накануне Минэнерго обнародовало новость об увеличении запасов черного золота, однако цены на мировой бирже снизились незначительно, и сегодня снова пошли в рост. В Минэнерго США отмечали, что запасы нефти незначительно увеличились за неделю – на 0,6 миллиона баррелей. Снижение котировок продолжалось недолго.
По прогнозам экспертов, сейчас на рынке нефти не ожидается никаких препятствий для того, чтобы черное золото росло в цене. В будущем году, по словам аналитиков, цены на нефть будут держаться на уровне около 60 долларов за баррель благодаря договоренностям стран, не входящих в ОПЕК, о снижении уровня добычи.