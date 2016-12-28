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Forbes: Україна для бізнесу краща, ніж Росія

Forbes: Україна для бізнесу краща, ніж Росія
У рейтингу країн з найкращими умовами для ведення бізнесу зі 139 країн світу Україна зайняла 74-те місце, випередивши при цьому Російську Федерацію. Такі дані з прогнозом на 2017 рік представив міжнародний діловий журнал Forbes, передає replyua.net.

В той самий час на 31-му місці опинилася Польща, на 41-му – Угорщина, Грузія зайняла 43-тю сходинку, Румунія – 45-ту, Молдова – 77-ме місце Forbes. Росія опинилася на 79-му місці. В той самий час автори рейтингу зауважили, що російська агресія на сході України та окупація Криму несуть серйозну шкоду не тільки економіці РФ, а й економіці України. «Втративши значну частину важкої промисловості на Донбасі Україна залишилась без майже 7% від всього доходу в 2014 році. У минулому році цей відсоток зріс до 10.5. Крім того Україна та Росія ведуть агресивну торговельну війну, що спричинило до значного зниження товарообігу наприкінці 2015 року», - йдеться у повідомленні.

Водночас у Форбс зазначили, що після початку дії зони вільної торгівлі між Європейським союзом та Україною на початку 2016 року, Росія втратила свій вплив на українську економіку, а бізнес в Україні почав стрімко зростати. На першому місці, за версією авторів рейтингу, кращою країною для ведення бізнесу у 2017 році буде Швейцарія.
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