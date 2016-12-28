Венесуэла сокращает добычу нефти – цены снова растут

По состоянию на 10 часов 30 минут по киевскому времени цена барреля нефти достигла 57,11 долларов, и рост цен происходит на фоне новостей, поступающих из Венесуэлы, передает replyua.net.
Власти этой страны приняли решение сократить уровень добычи нефти в следующем году. Агентство Рейтер сообщает, что сокращение достигнет 95 тысяч баррелей в сутки, и такое решение власти Венесуэлы приняли в рамках исполнения договоренностей, заключенных в Вене во время переговоров представителей стран, не входящих в ОПЕК. В Министерстве энергетики Венесуэлы заявили, что сокращение добычи черного золота никак не повлияет на обязательства по зарубежным контрактам, и главная государственная нефтяная компания «разделит» 95 тысяч баррелей на все подразделения, которые будут исполнять обязательства по договоренностям с первого дня 2017 года.
Напомним, что сегодня утра на торгах цены незначительно колебались, однако сейчас стоимость черного золота резко пошла вверх, и подорожание за несколько часов достигло 0,5 процентов. Накануне черное золото подорожало сразу на два процента.