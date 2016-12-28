Баррель нефти продолжает торговаться по рекордно высокой цене

Цены на нефть продолжают расти после незначительного снижения на утренних торгах 28 декабря, информирует replyua.net. Значительный рост стоимости барреля черного золота был зафиксирован во вторник, когда биржи приступили к работе после рождественских выходных.
Активность остается низкой, однако это не мешает нефти устанавливать новые рекорды цен на рынке. Сегодня рано утром баррель черного золота торговался по 56,5-56,6 долларов, однако по состоянию на 9 часов 50 минут по киевскому времени цена на нефть приблизилась к 56,8 долларам за баррель. Все участники рынка сейчас занимают нейтральную позицию после того, как страны, не входящие в ОПЕК, приняли решение о сокращении уровня добычи нефти.
Однако, по прогнозам экспертов, незначительное подорожание пока будет временным, и в предпраздничные дни цены будут колебаться незначительно, но все может измениться после праздников, когда рынки снова оживятся. Ранее аналитики прогнозировали, что уже в начале следующего года цена барреля может установиться на уровне 60 долларов. Сегодня на рынке ожидаются и новые колебания – в Венесуэле заявили о решении снизить уровень добычи.