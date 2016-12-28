валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Баррель нефти продолжает торговаться по рекордно высокой цене

Баррель нефти продолжает торговаться по рекордно высокой цене
Цены на нефть продолжают расти после незначительного снижения на утренних торгах 28 декабря, информирует replyua.net. Значительный рост стоимости барреля черного золота был зафиксирован во вторник, когда биржи приступили к работе после рождественских выходных.

Активность остается низкой, однако это не мешает нефти устанавливать новые рекорды цен на рынке. Сегодня рано утром баррель черного золота торговался по 56,5-56,6 долларов, однако по состоянию на 9 часов 50 минут по киевскому времени цена на нефть приблизилась к 56,8 долларам за баррель. Все участники рынка сейчас занимают нейтральную позицию после того, как страны, не входящие в ОПЕК, приняли решение о сокращении уровня добычи нефти.

Однако, по прогнозам экспертов, незначительное подорожание пока будет временным, и в предпраздничные дни цены будут колебаться незначительно, но все может измениться после праздников, когда рынки снова оживятся. Ранее аналитики прогнозировали, что уже в начале следующего года цена барреля может установиться на уровне 60 долларов. Сегодня на рынке ожидаются и новые колебания – в Венесуэле заявили о решении снизить уровень добычи.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!»
Важное за сутки
27 дек 2016
15205

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку

28 дек 2016
13903

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Российский экономический эксперт Михаил Хазин, ранее занимающий должность чиновника в администрации российского президента, озвучил свое мнение касаемо возможных вариантов для будущего Украины,

27 дек 2016
13691

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Российская Федерация – не сторона подписанных в Минске договоренностей, хотя свою подпись под документом с перечнем необходимых для их выполнения действий поставил на то время российский посол в

Последние новости

Як гуляють на корпоративах депутати БПП

Боевики массово эвакуируют население из Дебальцево в ожидании наступления ВСУ

Венесуэла сокращает добычу нефти – цены снова растут

Заявление СНБО об успехах украинской армии вызвало истерику у главаря «ЛНР»

Луценко: Россия обладает еще одним оружием против Украины

За справу проти Царькова суд візьметься через місяць

Савченко – это «антиукраинская торпеда» - Бессмертный

В США завершается работа по новому пакету санкций против России

Ющенко: Достоєвський - український письменник (ВІДЕО)

В «ЛНР» совершено покушение на главаря боевиков

Баррель нефти продолжает торговаться по рекордно высокой цене

Российские эксперты смоделировали крушение Ту-154 (видео)

Пономарь: как вражеская пропаганда точит нашу веру

Известный журналист озвучил мнение о Героях России: «Погибают ни за грош»

Сладкая жизнь: сколько кг сахара можно купить на пенсию в РФ, Украине и Европе?

Пограничники Украины вооружились авиацией и сотней броневиков – ГПСУ

Признание в РФ «госпереворота» в Украине не имеет ни одного последствия, - Минюст

В «Самопомощи» раскрыли план Путина по уничтожению Украины

Евросоюз выделил Украине новую финансовую помощь

Стала известна вероятная дата встречи Порошенко с Трампом

 Новости за день