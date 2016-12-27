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Нефть резко подорожала в праздничную неделю

Нефть резко подорожала в праздничную неделю
На мировом рынке нефти наблюдается странная тенденция – черное золото стремительно дорожает после рождественских праздников, передает replyua.net. Торги не проводились с пятницы, и сегодня утром рынок возобновил работу с резкого повышения котировок. По состоянию на 6 часов 55 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 55,89 долларов.

За несколько часов цена на нефть увеличилась на полтора процента. Эту новость можно назвать сенсационной, поскольку в рождественские каникулы рынки обычно «замирают» и резких колебаний не наблюдается до первых чисел января. После встречи в Вене стран, не входящих в ОПЕК, эксперты прогнозировали быстрый рост цен, однако тенденция продолжалась недолго – на прошлой неделе черное золото снова начало дешеветь. Однако аналитики предполагали, что рост продолжится в начале следующего года.

Согласно последним прогнозам, в 2017 году средняя стоимость барреля должна достигнуть 60 долларов. Странам, не входящим в ОПЕК, удалось договориться о сокращении объемов добычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки, из них триста тысяч «взяла» на себя Россия.
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