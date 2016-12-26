Бюджет-2017: Нічне голосування і таємна змова нардепів

21 грудня вночі Верховна Рада України прийняла бюджет на 2017 рік. З одного боку, дехто може подумати: ах які бідні депутати, вони трудилися цілу ніч, не покладаючи зусиль заради того, щоб вчасно ухвалити головний фінансовий документ країни. Цю думку і намагаються просувати усі ті, які голосували за бюджет таким дивним чином. Не знаю, чи знайдеться у світі якась країна, в якій бюджет на наступний рік приймають в 4 годині 52 хвилини ранку. Напевно, що ні. У всіх державах такі документи ухвалюють не тоді, коли вся країна спить, а тоді, коли громадяни можуть бачити, що робиться у сесійній залі свого парламенту. Але в Україні чомусь взяли за звичку такі голосування проводити потай від народу, а потім подавати їх як приклад мало не героїзму народних депутатів. Насправді, нічого героїчного у голосуванні за бюджет-2017 року немає. Проте є чимало загадкового, кулуарного, незрозумілого та фальшивого. А ще таке голосування – яскравий приклад того як під покровом ночі можна торгуватися за приватні питання.
Взагалі те, як приймався бюджет України на наступний рік, не підпадає під жодну логіку. Бюджети районів, міст, областей у нас тепер часто приймаються набагато прозоріше та з залученням громадськості. В деяких містах відбувається громадське обговорення бюджету, на яке можуть завітати усі мешканці громади. Бюджети областей розглядаються на комісіях депутатів. Їх обговорюють, критикують, вносять правки. Це нормальний процес ухвалення такого важливого питання як бюджет. Так, іноді головний фінансовий документ адміністративної одиниці можуть ухвалити пізно ввечері. Але ніколи – вночі. Так, часто бюджет відхиляють, відправляють на доопрацювання. Однак, це нормальний процес, який означає, що депутати міської, районної чи обласної ради дійсно хвилюються питаннями фінансування свого населеного пункту чи краю у наступному році. Але з бюджетом України на 2017 рік ситуація інакша.
Уряд вчасно вніс його проект у парламент. У депутатів було багато часу, щоб ретельно вивчити бюджет та його параметри. Можна було спокійно та відкрито обговорювати його показники, вносити зміни та доповнення. Хай народ знає, за що голосують народні обранці. Які будуть видатки у наступному році на ту чи іншу сферу. Скільки грошей отримає прокуратура, МВС, армія, Адміністрація Президента, СБУ. Чи будуть в бюджеті пільги з оподаткування і для кого вони передбачені? Чи не стане бюджет таким засобом для використання його можливостей окремими фінансово-олігархічними групами? Чи передбачені там основні напрямки розвитку економіки і якщо так, то які? Чи взагалі у влади існує стратегічне бачення розвитку країни і як воно відображене в бюджеті? І чи реальними є закладені параметри дефіциту, інфляції, ВВП та інших індикаторів? Все це українське суспільство мало б дізнатися під час публічного обговорення основного фінансового документу країни. Але таку нагоду в нього забрали. Нардепи чомусь вирішили, що кращий спосіб прийняти бюджет – це таємно домовитися по ньому.
Взагалі розібратися в тому, що ж там наприймали і за що голосували нардепи з більшості справа не з легких. Було очевидно, що бюджет став предметом завзятого торгу між різними групами. Під час цього торгу деякими депутатам вдалося пролобіювати інтереси свого округу. Дехто виглядав розчарованим. Але режим, в якому працювали народні обранці, явно виключав тверезий підхід до формування показників бюджету. Та й це було фізично неможливо. Частина депутатів не могла збагнути, за який варіант документу голосують: урядовий чи той, що з’явився після кулуарних домовленостей. Поправки до бюджету, які з’явилися вночі, стали ще одним прикладом того, як домовляються між собою олігархи і влада. Так, одним з таких прикладів стало зниження ренти на видобуток нафти. Кажуть, що її пролобіювала група Коломойського, який причетний до видобутку нафти в Україні. Внаслідок такої лише однієї поправки, яка голосувалася пізно вночі, бюджет втратив понад 1,7 мільярда гривень доходу. Хоча спочатку депутати її відхили. Але потім напевно домовилися і таки прийняли. Звісно ж, ціни на заправках наступного року від зниження ренти на видобуток нафти не знизяться. Зате олігархи отримають додаткові доходи. А ще кажуть, що в уряду немає де взяти гроші на нагальні потреби.
На жаль, проект Держбюджету на 2017 рік не став законом, який намітив хоча б елементарні заходи щодо боротьби з олігархічним засиллям в українській економіці, повернення виведених офшорів в Україну та ліквідацію монополій. Без цього структурної перебудови української економіки не відбудеться. Вона й надалі носитиме переважно сировинний характер і контролюватиметься кількома кланами. Економічні показники теж не дуже сприятливі. Україна взяла надто багато кредитів і тепер змушена їх повертати. Але уряд хоче взяти ще 200 мільярдів гривень позик. Це свідчить про те, що влада більше надіється не на ріст економіки, а на зовнішні джерела коштів. Невідомо, чи реалістичним є ріст ВПП у 3%, коли цього року він становить в межах 1%. Також продовжено курс на фінансування газових монополій олігархів, які отримують мільярди гривень з бюджету в якості перерахунку за субсидії населенню.
Також, підтверджується думка про те, що влада більшу увагу звертає на розбудову МВС, СБУ, поліції, прокуратури, ніж на армію. Фінансування ЗСУ мало б відбуватися на рівні 5% від ВВП. Насправді у бюджеті закладено цифру у 2,5%. Можливо це відбувається тому, що влада боїться суспільного невдоволення. Ще одним недоліком бюджету-2017 є спроба центральної влади перекласти на плечі місцевого самоврядування видатки на оплату комунальних послуг для закладів освіти і медицини. Через це громади будуть змушені майже всі зароблені гроші витрачати не на розвиток, а на соціальну сферу. Та й медицина, наука і освіта теж не стали пріоритетами для 2017 року. В принципі, бюджет-2017 є бюджетом не розвитку, а проїдання, компромісом між владою та олігархами. Виконання його доходної частини у зв’язку з зростанням мінімалки до 3200 гривень під великим питанням. Все чіткіше помітно небажання правлячих еліт проводити кардинальні зміни. Це небажання і знайшло відображення у проекті бюджету.