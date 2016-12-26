НБУ: срочное сообщение для держателей еврооблигаций "ПриватБанка"

На официальном сайде банковского регулятора появилось сообщение для держателей еврооблигаций национализированного на прошлой неделе «ПриватБанка», - передает replyua.net.
Нацбанк пишет: «Банку принадлежали еврооблигации на сумму 175 миллионов долларов по ставке 10,875%, которые должны быть погашены 28 февраля 2018 года, еврооблигации (старшие ценные бумаги) на сумму 200 миллионов долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, а также еврооблигации субординированного долга на сумму 220 миллионов долларов по ставке 11% с погашением в 2021 году». Поскольку все эти облигации за период действия в банке временной администрации, которая завершилась 21 декабря 2016 года, были обменены на акции дополнительной эмиссии банка, выплаты по ним будут проводиться по новым правилам.
В частности, на сайте Нацбанка содержится сообщение на английском языке, в котором указывается: «Все эти облигации были выпущены специальной компанией SPV, имеющей место регистрации в Великобритании. Платежи по каждой серии этих облигаций будут осуществляться на основе ограниченного (частичного) регресса в пределах сумм основного дохода, процентных выплат или других размерах, получаемых эмитентом на основе соответствующего кредитного соглашения. Поскольку в рамках спасения банка от банкротства была осуществлена принудительная конвертация в собственный капитал банка средств на счетах акционеров банка и связанных с ними лиц, никакие другие выплаты по указанным облигациям проводиться не будут. Более подробная информация будет объявлена в установленном законом порядке».