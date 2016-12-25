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Блогер: позов «Ощаду» до РФ важить 70 кілограмів

Блогер: позов «Ощаду» до РФ важить 70 кілограмів
Блогер та волонтер Тім Златкін дав кілька коментарів з приводу однієї з найбільш гучних судових тяжб останнього року – прозову державного «Ощадбанку» до Російської Федерації, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

За словами блогера, текст позовних вимог, які пред’являє «Ощад» у роздрукованому вигляді налічує тридцять тисяч сторінок, важить сімдесят кілограмів і сягає висоти в один метр сімдесят сантиметрів – цілком собі людські параметри. Позов стосується активів «Ощадбанку», які були розміщені в окупованому нині Криму і «націоналізовані» російською владою. Попередню суму грошової претензії визначили в один мільярд сто мільйонів доларів.

Наразі друкованих екземплярів позову десять. Зокрема, по одному з них отримали міжнародний трибунал, російський президент Володимир Путін, очільник уряду РФ Дмитро Медведєв та посольство Російської Федерації в Україні. Блогер зауважує, що інтуїція підказує йому – «Ощадбанк» зможе повернути свої втрачені активи у міжнародних судах. Нагадаємо, на початку окупації Кримського півострову, місцева «влада» видала низку «указів», відповідно до яких привласнила майно низки українських юридичних осіб, у тому числі – «Ощадбанку». Цю процедуру назвали націоналізацією, проте з останньою вона не має нічого спільного, адже націоналізація відбувається на оплатній основі.
Блогер: позов «Ощаду» до РФ важить 70 кілограмів
Джерело зображення: https://www.facebook.com/akvilifer

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