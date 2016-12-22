В НБУ «порадовали»: каждый украинец выдаст помощь «ПриватБанку» в размере 3 тысяч гривен

Олег Чурий, заместитель главы Нацбанка, в интервью Укринформу заявил о том, что государство проиграло от национализации «Привата», и нужно потратить 116 миллиардов на капитализацию за счет увеличения госдолга, передает replyua.net.
По словам Чурия, если разделить этот долг на каждого украинца, то получается по три тысячи гривен. «Каждому украинцу национализация «ПриватБанка» обойдется минимум в три тысячи», подчеркнул заместитель главы НБУ. Напомним, что накануне это финансовое учреждение официально перешло в собственность государства. 72 часа занял так называемый переходный период. Ранее, 19 декабря, Валерия Гонтарева официально заявила о том, что «ПриватБанк» признан неплатежеспособным.
В настоящее время дефицит капитала превысил 116 миллиардов гривен, кроме того, порядка 97 процентов кредитного корпоративного портфеля было передано компаниям, которые связаны с акционерами банка. Чтобы залатать дыру, начнут выпускать облигации госзайма, и ориентировочно первый транш бумаг выпустят уже в конце декабря, на сумму в 43 миллиарда.