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Цены на нефть рухнули перед выходными

Цены на нефть рухнули перед выходными
На торгах в пятницу цены на нефть поползли вниз, и падение составило около четырех процентов, передает replyua.net. По состоянию на этот час, баррель нефти торгуется всего по 47,12 долларов.

Эксперты уже назвали причину обвала нефтяных котировок – появилась информация о том, что техническая встреча представителей стран, входящих в ОПЕК, запланированная на понедельник, не состоится. Максимальное снижение цен было зафиксировано накануне вечером, когда баррель черного золота торговался по 47,08 долларов. Падению предшествовала новость, которую опубликовало агентство Блумберг. В материале сообщалось о том, что встреча, намеченная на этот понедельник, не состоится из-за того, что в ней отказалась принимать участие Саудовская Аравия.

Власти этой страны уже прокомментировали отказ, отметив, что члены ОПЕК так и не смогли договориться между собой, поэтому организовывать эту встречу бессмысленно – на ней не удастся прийти к решению. Также власти Саудовской Аравии подчеркнули, что сильно сомневаются в необходимости этих переговоров. Напомним, что в начале недели нефть подорожала из-за ожиданий, связанных с переговорами ОПЕК.
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