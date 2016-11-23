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Цены на нефть снова показали большой рост после падения

Цены на нефть снова показали большой рост после падения
Вчера, 23 ноября, нефтяные котировки практически достигли психологической отметки в 50 долларов за баррель, информирует replyua.net, однако на вечерних торгах произошел обвал цен, но ситуация полностью исправилась сегодня.

Рано утром в среду нефтяные котировки начинали снижаться на фоне неопределенности вокруг соглашения ОПЕК о снижении добычи нефти. Впрочем, негативная ситуация на рынке сохранялась всего несколько часов. Утренние торги начинались с 48,6 долларов за баррель, однако по состоянию на 12 часов по киевскому времени баррель черного золота торговался уже по 49,24 долларов. Что касается решения представителей стран ОПЕК, то оно было отложено до 30 ноября.

В этот день состоятся решающие переговоры в Вене, которые или приведут к резкому скачку цен на черное золото, или к резкому обвалу нефтяных котировок. Однако даже в случае договоренности о снижении уровня добычи нефть подорожает всего на несколько долларов, уверяют эксперты. Это связано с недавним открытием крупного месторождения черного золота в Техасе.
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