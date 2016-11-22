валюта
СпецтемаХодорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым

Жизнь во всем мире улучшается, за исключением четырех стран

Жизнь во всем мире улучшается, за исключением четырех стран
Credit Suisse привел новые данные по состоянию жителей всех стран в период с середины прошлого года по середину 2016 года, информирует replyua.net.

В обнародованном отчете говорится о том, что благосостояние граждан увеличилось почти на полтора процента, и только в четырех государствах зафиксировано резкое падение уровня жизни. В общей сложности, состояние граждан увеличилось до 256 триллионов долларов. Однако четыре страны показали отрицательные цифры и «лидером» в рейтинге стран с резким обнищанием граждан оказалась Аргентина – в этом государстве люди стали беднее сразу на 27 процентов. Украина идет на втором месте этого антирейтинга с 18,5 процентов (падение состояния населения). Тройку антилидеров замыкает Россия – минус 15 процентов, а на четвертом месте, как ни странно, оказалась Великобритания с десятипроцентным падением.

По оценкам аналитиков, падение благосостояния в Великобритании спровоцировали результаты референдума. Кроме того, большие потери богатств также были зафиксированы и в других государствах – среди лидеров по уменьшению капитала стали Тайвань, Италия, Швейцария, Мексика и Китай.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
20412

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
14388

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у


Последние новости

Україна не винна у інциденті з "Белавіа"

Що дадуть результати допиту Януковича? - міністр

Росія використовує методи СРСР, щоб зробити ворогами Україну і Польщу

Затримання дезертирів на адміністративному кордоні з Кримом (ВІДЕО)

У граждан России осталась одна-единая надежда – журналист

Приходько предсказала итог войны на Донбассе

Леонардо ДиКаприо уличили в серьезном обмане

Трамп нацелился на два президентских срока

Песков заверил, что с российской экономикой все в порядке

Социологи назвали главный страх всех украинцев

Гордость россиян – правопреемство преступной власти

Швеция и Украина подписали важное соглашение

Будівлю "Інтера" закидали коктейлями Молотова

До Одеської митниці увірвалися невідомі в масках

Жизнь во всем мире улучшается, за исключением четырех стран

Синоптики дали новый прогноз: в Украине похолодает

Що буде далі між Порошенком та Трампом? - АП

Придут ли в 2018 году в Киев Деды Морозы от Жириновского - мнение эксперта

В Украине резко дорожают спиртные напитки

Міноборони: Затримання дезертирів проходило в рамках закону

 Новости за день