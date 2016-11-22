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Цена на нефть подошла к неожиданной отметке

Цена на нефть подошла к неожиданной отметке
Впервые с 1 ноября стоимость барреля нефти превысила отметку в 49 долларов, и эксперты отмечают, что рынок начинает стабилизироваться после неопределенности, связанной с выборами в Соединенных Штатах, информирует replyua.net. Рост цен на черное золото был зафиксирован на утренних торгах в понедельник.

Торги в пятницу завершились незначительным падением, и по состоянию на выходные баррель нефти торговался всего по 46,8 долларов. 21 ноября ситуация резко изменилась – нефтяные котировки демонстрировали уверенный рост на протяжении всего дня, а ближе к закрытию торгов цена барреля перевалила за 49 долларов. Сегодня утром рост цен продолжается, и по состоянию на 6 часов 20 минут по киевскому времени баррель торгуется по 49,38 долларов.

Напомним, что падение нефтяных котировок началось в день президентских выборов в США. После обнародования предварительных результатов выборов все мировые рынки обвалились. Эксперты прогнозировали, что в случае победы Дональда Трампа ситуация на рынках будет крайне нестабильной, но только в краткосрочной перспективе.
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