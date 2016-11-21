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На этой неделе курс доллара не превысит 27 гривен – эксперты

На этой неделе курс доллара не превысит 27 гривен – эксперты
За минувшие выходные курс американской валюты в Украине начал снижаться, хотя этому предшествовал ее рост на протяжении фактически трех недель. Как передает replyua.net, сейчас доллар в продаже стал дешевле на 16 копеек в продаже и теперь он стоит 27,06 гривен за один доллар. Максимальное снижение доллара составило от 40 до 50 копеек – до 27,20 гривен за доллар. Вместе с тем, купить доллар стоит на 2 копейки дороже – 26,57 гривен.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что такое изменение курса валют подтверждает, что в последнее время торговцы на черном рынке пытались его раскачать, желая получить доход благодаря нехватке валюты и паническим настроениям украинцев. Однако этого так и не произошло. По словам Охрименко, заметив значительное снижение бизнесом спроса на иностранную валюту после ее подорожания, а также отсутствие очередей украинцев возле обменных пунктов, нелегальным продавцам валюты ничего не оставалось, как немного опустить курс. Прогнозировать дальнейшие колебания курса, по словам эксперта, сложно, но есть предпосылки считать, что на этой неделе колебания курса не превысят 27 гривен за один доллар.
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