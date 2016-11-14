Победа Трампа привела к резким изменениям на фондовых рынках

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, победа республиканца на выборах привела к резкому обвалу рынка облигаций – финансисты отчитались о 1 триллионе долларов убытков.
Издание сообщает, что приход Дональда Трампа в Белый дом может ознаменовать конец более чем 30-летнее роста стоимости облигаций на мировом фондовом рынке, поскольку инвесторы, делающие ставки на высокие темпы экономического роста США и скачек инфляции, теперь отдают предпочтение акциям, а не облигациям. Двухдневная встряска рынка ценных бумаг повлекла падению стоимость облигаций по всем миру. Эксперты рассчитывают, что Трамп будет поощрять инвестиции в американский бизнес, однако при этом произойдет инфляция доллара.
Главный исполнительный директор DoubleLine Capital в Лос-Анджелесе, имеющей более чем 106 миллиардов долларов в активах, Джеффри Гундлах, заявил, что его финансовые аналитики видели тенденцию к изменениям на рынке облигаций в течение последних 5 лет, однако теперь очевидно – люди стали предпочитать акции облигациям. Биржевой индекс Bank of America Merrill Lynch's Global Broad упал за два дня на 1,18 процента – это рекордное падение с июня 2015, что эквивалентно более чем 1 триллиону долларов потерь.
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