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Путін хоче стягувати податки з зарубіжних Інтернет-магазинів

Путін хоче стягувати податки з зарубіжних Інтернет-магазинів
Президент Російської Федерації Владимир Путин віддав доручення своєму уряду розробити механізм введення податку на додану вартість і митного збору на імпорт в Росію товарів, які громадяни замовляють через інтернет-ресурси. Таке доручення глави держави було розміщено на офіційному веб-сайті Кремля, передає replyua.net.

Згідно з розпорядження президента РФ, до 31-го грудня поточного року Кабінет міністрів Росії має розглянути питання щодо запровадження змін до податкового законодавства Російської Федерації, які передбачатимуть зняття податків на додану вартість та митні збори з власників інтернет-магазинів та транспортних фірм при реалізації своєї продукції фізичним особам, яку вони замовили за допомогою мережі Інтернет, на території Росії.

Відповідно до таких змін, платити податок на додану вартість та митні збори будуть виробники та посередники, а не самі покупці, як це є на сьогоднішній день. Цікаво згадати, що перед цим президент РФ Володимир Путін доручив уряду створити законодавство для стягування податків з туристів на території Росії. На це бурхливо відреагували у соціальних мережах. Коментуючи таку пропозицію глави РФ, люди заявляли, що це може призвести до складних міждержавних неполітичних конфліктів.

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