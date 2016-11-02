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Галопуюча інфляція: Венесуельці тепер зважують гроші замість їх перерахунку

Галопуюча інфляція: Венесуельці тепер зважують гроші замість їх перерахунку
Західні журналісти дізнались, що працівники низки торгових мереж, які ще діють у Венесуелі, запровадили цікаве нововведення – про це replyua.net інформує, посилаючись на видання Bloomberg.

Так, з огляду на серйозну інфляцію, яка спричинила галопуюче зростання цін і збільшення обсягу грошової маси у державі, венесуельські продавці магазинів вирішили не перераховувати гроші, а зважувати їх. Таке нововведення дозволяє економити час. Один із торговців, який працює в Каракасі, зауважив, що «шматок сиру зараз коштує дорожче, ніж пачка банкнот, рівна йому по вазі». Наразі ще не всі заклади перешли на такий «спосіб розрахунку», але їх кількість постійно зростає, адже перш ніж іти за покупками, населення пакує гроші у мішки.

Офіційний Каракас відмовляється публікувати відомості про темпи інфляції в державі, але, за оцінками приватних оглядачів, вони можуть становити від двохсот до тисячі п’ятисот відсотків за минулий рік. Джерела, близькі до уряду, повідомляють, що банкнотно-монетному двору вже було дано вказівку надрукувати нові купюри – номіналом в п’ятсот, тисячу, п’ять, десять та навіть двадцять тисяч боліварів. При цьому планується лише змінити їх колір і додати нулів, не розробляючи новий дизайн. Зараз банкнота найбільшого номіналу – сто боліварів.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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