НБУ упростил проведение валютных операций для страховых компаний

Пресс-служба Национального банка Украины сообщает об упрощении осуществления валютных операций для страховых компаний. Соответствующие изменения сегодня были внесены в Положение об использовании иностранной валюты в страховой деятельности – об этом передает replyua.net.
Среди изменений, названных банковским регулятором «дебюрократизацией» - отмена необходимости обязательного перевода документов с иностранного языка. Отныне такой перевод будет необходим только в случае его необходимости для банка, контролирующего осуществление операций. Также НБУ разрешил страховым компаниям использовать при проведении операций копии документов, а не оригиналы, в том числе электронные. Ранее такие копии должны были обязательно заверяться нотариально, однако теперь они могут быть заверены самим клиентом. В ведомстве подчеркнули, что эти нововведения укорят время проведения валютных операций, уменьшат объемы их документального оформления, что позволит страховым компаниям уменьшить расходы и увеличить прибыли. Соответствующее постановление Национального банка Украины вступит в силу с завтрашнего дня.
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