Убытки украинских банков уменьшились более чем в четыре раза, - НБУ

Как передает replyua.net со ссылкой на сайт банковского регулятора, за три квартала текущего года банкам Украины удалось уменьшить свои убытки более чем в 4,4 раза по сравнению с тремя кварталами прошлого года. По состоянию на 31 октября 2016 года убытки банковских учреждений Украины составляют 11,6 миллиарда гривен.
Банковский регулятор заявляет, что уменьшение убытков стало возможным благодаря уменьшению банками отчислений в резервы на возможные затраты от активных операций. В то же время, Нацбанк подчеркивает, что именно эти отчисления обеспечивают наличие негативного финансового результата деятельности украинской банковской системы. Нацбанк добавляет, что в основном убытки банков формируются из административных затрат, а также уменьшения их чистого дохода. В ведомстве отметили, что за прошедшие девять месяцев текущего года кредитные портфели банков сократились, а процентные затраты - выросли. В то же время, комиссионный доход банков в 2016 году увеличился на двенадцать процентов по сравнению с прошлым годом. В сентябре текущего года тридцать два банковских учреждения Украины отчитались об убытках в сумме 6,5 миллиарда гривен.
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