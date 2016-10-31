Снижение рейтинга Клинтон приведет к падению индекса доллара - эксперты

Как сообщает информационное агентство Reuters, по мнению финансовых аналитиков, заявление главы ФБР о возобновлении расследования против Хиллари Клинтон и возникший в связи с этим общественный резонанс могут повлиять на курс доллара США – об этом информирует replyua.net.
Падение индекса доллара началось еще в понедельник – тогда он упал до 98,369, однако во вторник он вырос почти до девятимесячного максимума, составив 99,119. В пятницу наблюдалось новое падение индекса доллара – после того, как Федеральное бюро расследований США сделало заявление о новом расследовании в отношении Клинтон – менее чем за 10 дней до начала голосования.
Инвесторы склонны видеть Клинтон в качестве кандидата, который обеспечит статус-кво, в то время как существует большая неопределенность по поводу того, что победа Трампа может означать для внешней политики США, международных торговых сделок или отечественной экономики. Поэтому, падение рейтинга Клинтон, еще на прошлой неделе имевшей 95% шансы на победу, напрямую влияет на курс доллара – чем больше шума вызовет это расследование, тем сильнее может снизиться индекс доллара. В целом же за последний месяц индекс доллара вырос на 3 пункта.
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