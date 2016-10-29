Чи реально з 2017 року підвищити мінімальну зарплату до 3200 гривень

Святослав Ворон для replyua.net

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Не секрет, що українці незадоволені роботою влади. Причин для цього більше ніж достатньо. Погана динаміка реформ чи їх відсутність, невпевнена боротьба з корупцією, зловживання посадовців – усе це не є приводом для захоплення роботою уряду, президента та парламенту. Але напевно найбільш хвилює українців різке падіння рівня їх життя. Зубожіння населення внаслідок знецінення гривні і стрімкого росту цін на всі без винятку товари і послуги стали шоком для значної кількості громадян. І так невисокі на фоні світових і тим більше європейських показників доходи громадян України знову скотилися до рівня 90-х років минулого століття. Зрозуміло, що саме цей фактор викликає чи не найбільше роздратування в більшості населення. І це чудово розуміє сучасна влада, яка своєю політикою виявилась причетна до зростання рівня бідності.І ось глава уряду Володимир Гройсман разом з президентом Петром Порошенком цього тижня анонсували зростання мінімальних зарплат до 3200 гривень з 1 січня 2017 року. Спочатку українці подумали, що це такий жарт від влади на фоні зростання тарифів. Однак, і Гройсман і Порошенко заявили, що дійсно хочуть підвищити мінімальну зарплату до 3200 гривень і що на це нібито є ресурси. Також вони стверджують, що бюджет-2017 року буде готуватися, виходячи з саме такого розміру мінімальної зарплати. Яка причина такого дивного і несподіваного кроку, який викликає масову недовіру у багатьох?Єдине, з чим можна погодитися з владою, так це те, що нинішній рівень мінімальних соціальних стандартів українців є надто мізерним і не відповідає поточному стану цін. Тому логічно його піднімати. Бо людина на 1450 гривень чи 1600 гривень зарплати за сучасного рівня цін приречена на напівжебрацьке існування. Єдине, що вона може собі дозволити за такої зарплати – це не померти з голоду. Щоправда, значною мірою у зубожінні населення винна соціально-економічна політика урядів Яценюка і Гройсмана, але про це вони самі ніколи не скажуть. Далі починаються питання. Чи не є анонсоване підвищення зарплат у 2 рази звичайним піаром? Звідки такі ресурси в уряду, який нарікає на дефіцит бюджету? Чи не сприятиме таке масове зростання виплат розгону інфляції? Чи реально піднімати зарплату до 3200 гривень в умовах фактичної стагнації економіки? Чи втримається гривня від подальшого знецінення після збільшення мінімалки? Чи захочуть підприємці, які звикли платити гроші у конвертах, переводити своїх працівників на таку зарплату? Чітких відповідей на ці питання немає.Звідки взагалі взялася ця цифра 3200 гривень? Андрій Рева, який є міністром соціальної політики, повідомив, що вона – наслідок розрахунку вартості нового споживчого кошику, який провів Кабмін. Вважається, що саме така зарплата і має забезпечити цей споживчий кошик у 2017 році. Можливо, це і схоже на правду. Проте міністр фінансів Олександр Данилюк був не такий багатослівний в питанні пошуку джерел для зростання зарплат. Він сказав, що це питання ще потрібно вивчити і пошукати ресурси. Де їх шукатимуть – не сказав.Зараз близько 4 мільйонів українців отримує мінімальну зарплату. Якщо з наступного року її підвищать до 3200 гривень, то доведеться додатково виплатити їм 7 мільярдів гривень. Теоретично такі гроші віднайти можна. Треба врахувати той момент, що із офіційним зростанням зарплати зростуть відрахування у Пенсійний фонд, а також від податку на доходи фізичних осіб. А це дозволить зменшити дефіцит Пенсійного фонду і поповнити бюджети різних рівнів. Крім того, сьогодні близько 5,5 млн українських сімей отримує субсидії при оплаті комунальних послуг. Не секрет, що причина призначення субсидій полягає в тому, що офіційно чимало українців декларує мінімальну зарплату і завдяки цьому їм призначається субсидія. Хоча насправді багато хто може отримувати значно вищі доходи. Якщо мінімальну зарплату піднімуть до 3200 гривень, то кількість грошей, які потрібно уряду виділяти на субсидії, суттєво зменшиться. За проектом бюджету-2017 на виплату субсидій закладено 50 мільярдів гривень. Зрозуміло, що при рості офіційних доходів не субсидії будуть виділяти менше коштів з державного бюджету.Однак, якщо ще можна припустити, що гроші на виплату мінімалки у 3200 гривень для працівників бюджетної сфери таки зможуть знайти, то невідомо як на таку ініціативу відреагує бізнес. Економічна ситуація в Україні далека від оптимальної. Велика кількість підприємців перебуває не в найкращому становищі через останні події в державі. Зрозуміло, що дрібний бізнес буде опиратися планам підвищення зарплати. Адже тоді єдиний соціальний внесок підвищиться до 704 гривень з кожного працівника, яка отримуватиме 3200 гривень. На жаль, недосконала державна політика і несприятливі умови для бізнесу в Україні негативно вплинули на свідомість підприємців. Багато з них просто звикли платити офіційно мінімальну зарплату і змусити їх змінити цю звичку навіть через зменшення розміру єдиного соціального внеску до 22% з 36,7% - 49,7% поки що не вдалося. Тому у випадку затвердження мінімальної зарплати на рівні 3200 гривень частина підприємців може і не почути прохання влади вийти з тіні. Натомість вона обере варіант переведення працівників на півставки. Або продовжити платити зарплату в конверті. З одного боку підприємців можна зрозуміти. Але з іншого боку велика кількість підприємців, які займаються банальним «купи-продай», нажили чималі статки неофіційно, купили собі нерухомість та нові авто, але своїм працівникам, які мерзнуть на ринках, звикли платити мізер. І з цим потрібно боротися.Є й інші ризики у випадку втілення планів Гройсмана. Нова мінімальна зарплата може розігнати інфляцію та сприяти падінню курсу гривні. В цьому випадку зростання зарплат буде швидко нівельоване. Економіка не відроджуватиметься, а падатиме. Інфляція зашкалюватиме. Ніхто точно не знає, за яким сценарієм розвиватиметься Україна у випадку реалізації на практиці намірів збільшити мінімальну зарплату до 3200 гривень. Але досвід і попередній аналіз робити нинішньої влади змушує ставитися до її ініціатив дуже обережно та скептично.