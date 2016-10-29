НБУ будет покупать и продавать банкам валюту на конкурсной основе

Как сообщает replyua.net, Национальный банк Украины утвердил новую форму осуществления валютных интервенций, которая, по его словам, обеспечит «максимальное сглаживание функционирования межбанковского валютного рынка». По сути, регулятор предложил банкам осуществлять с ним торговлю иностранной валютой на конкурсной основе – об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.
Новая форма валютных интервенций была разработана в соответствии со Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 года, обнародованной 17 октября текущего года. В соответствии с ней, банки, желающие продать или купить валюту у НБУ, смогут сделать это, предложив ему максимально выгодный обменный курс. В этом конкурсе смогут участвовать не все банки Украины, а лишь двадцать, чьи обороты по купле-продаже иностранной валюты на межбанковском рынке за предыдущий квартал были самыми высокими. Регулятор заявил, что список банков, допущенных к этому конкурсу, будет рассылаться во все банки Украины в начале каждого квартала.
Национальный банк Украины сообщил также, что он обеспечил возможность использования торгово-информационных систем для поведения валютных интервенций, и будет постепенно отказываться от использования систем ВалКли и КредИнфо.
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