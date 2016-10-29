Російський бюджет буде дефіцитним принаймні до 2034 року

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Російське фінансове відомство опублікувало прогнози економічного становища держави на найближчі двадцять років, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-порталу «Каспаров.ру».Так, до відповідно бюджетного прогнозу, російський державний бюджет буде лишатися дефіцитним принаймні до 2034 року. Тим не менш, фінансисти сподіваються, що з 2030 року цей дефіцит становитиме не більше семи десятих відсотка внутрішнього валового продукту. Так, автори документа наголошують, що у 2020 році прогнозований дефіцит становитиме один відсоток ВВП, у 2025 році – дев’ять десятих відсотка ВВП. Крім того, росіяни визнали тенденцію до зниження нафтогазових доходів: з п’яти цілих восьми десятих відсотка ВВП у поточному році до трьох цілих шести десятих відсотка ВВП у 2034 році.З огляду на це, російський Мінфін також прогнозує зниження видатків: з тридцяти семи цілих трьох десятих відсотків у поточному році до тридцяти з половиною відсотків через вісімнадцять років. Наразі не зовсім зрозуміло що дає росіянам підстави для такого фінансового оптимізму – нагадаємо, дефіцит державного бюджету Російської Федерації у наступному році, імовірно, становитиме два трильйони сімсот п’ятдесят три мільярди рублів або три цілих два десятих відсотка ВВП.