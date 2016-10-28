У МВФ похвалили НБУ

Міжнародний валютний фонд і надалі буде співпрацювати з Україною в рамках програми EFF, зберігаючи інституціональну незалежність центрального банку. Про це розповів представник МВФ Джеррі Райз, пише видання «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.
«Незалежність Національного банку України – це серйозне досягнення в рамках даної програми. Це кутовий камінь всієї тієї політики, яку готовий підтримувати Фонд. Нам дуже важливо, аби незалежність центробанку була збережена», - зазначив Райз. В той самий час, відповідаючи на запитання щодо достатності дій з боку НБУ стосовно «Приватбанку» в рамках очищення банківської системи, він відповів: «МВФ не займається коментарями, які стосуються окремих банків».
Як відомо, 10-го жовтня в парламенті України було зареєстровано проект закону щодо забезпечення прозорої роботи та підвищенням відповідальності перед населення Національного банку. Даний документ було створено на основі заяв лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, його однопартійців Віктора Галасюка та Сергія Рибалка. Співавтори даного законопроекту були депутати від «Самопомочі», «БПП» та представники «Народного фронту». У Нацбанку бояться, що такими змінами вони втратять свою незалежність.
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