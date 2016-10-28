Нацбанк снизил учетную ставку до 14% годовых

Национальный банковский регулятор принял решение о снижении учетной ставки до четырнадцати процентов – такое сообщение появилось на его официальном веб-портале. Изменения вступают в силу двадцать восьмого октября 2016 года – об этом информирует replyua.net.
Национальный банк Украины объяснил, что смягчение монетарной политики связано со снижением рисков, угрожающих стабильности цен. Кроме того, снижение учетной ставки сопряжено с необходимостью достижения целей касательно инфляции в течение ближайших двух лет.
Как сообщалось ранее, в сентябре текущего года уровень инфляции в Украине составил 7,9% годовых, что оказалось даже меньше, чем прогнозировал НБУ. В то же время, в этот период произошел рост цен, что связано, прежде всего, с административными мерами. НБУ сообщает: «Благодаря влиянию фундаментальных факторов инфляционное давление начало снижаться, что привело в дальнейшем к замедлению темпов базовой инфляции – она составила 6,3 процента за весь год». Регулятор подчеркнул, что в октябре цена на иностранную валюту стабилизировалась и укрепилась, несмотря на операции НБУ по покупке иностранной валюты для пополнения резервов. Также в отчете НБУ указывается, что за текущий год ВВП Украины вырос на 1,1%, а прогнозируемый показатель его роста в следующем году должен составить 2,5%.
Горячая тема: Павло Правий: Петре Олексійовичу, Савченко «созрєла»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter