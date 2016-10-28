Прибыли компании Twitter резко снизились

Информационное агентство Associated Press сегодня пишет, что компания Twitter анонсировала масштабную волну увольнений сотрудников – в течение ближайшего времени она сократит более десяти процентов своего персонала в офисах, расположенных по всему миру – об этом передает replyua.net.
Также представители мессенджера заявили, что его пользователям придется попрощаться с возможностью оставлять в качестве сообщений короткие видео-ролики, которые крутятся «в цикле» - компания решила отказаться от этого сервиса.
Представители Twitter сегодня заявили, что им не удается успевать за развитием конкурентов – мессенджер во многом отстает от таких гигантов, как Facebook, Snapchat и Instagram, прибыль которых в течение последних месяцев существенно выросла. Финансовые аналитики пока не прогнозируют резкого падения стоимости акций компании и серьезных финансовых трудностей, однако в прошлом месяце их стоимость уже снизилась на 27 процентов. Представители Twitter анонсировали сокращения штата – так компании удастся сохранить некоторые денежные средства. Также компания намерена взять кредит рефинансирования в размере от 10 до 20 миллионов долларов.
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