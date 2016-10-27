У МВФ розповіли коли Україна отримає черговий транш

Як повідомляє replyua.net з посиланням на матеріали видання «Росбалт», за умови позитивної оцінки програми реформ, Україна може розраховувати на черговий транш від Міжнародного валютного фонду вже до кінця поточного року.
Так, подібну заяву озвучив сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2016 року, очільник Департаменту зовнішніх зв’язків фінансового відомства Джеррі Райс. За словами міжнародного чиновника, «виділення траншу до кінця року цілком можливе». Крім того, Райс наголосив, що оціночна місія Фонду прибуде в нашу державу вже через тиждень, на початку листопада.
Нагадаємо, Україна очікує до кінця року чергового перегляду програми реформ. За умови позитивної оцінки здобутків нашої держави на шляху реформування, вже у грудні можна очікувати виділення четвертого кредитного траншу розміром один мільярд триста мільйонів доларів. Україна почала черговий раунд співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2014 році. З того часу наша держава отримала вже три транші. Останній, обсягом один мільярд доларів Сполучених штатів, було перераховано на рахунки України влітку цього року і повністю спрямовано в Національний банк України для поповнення золотовалютних резервів.
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