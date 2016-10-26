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Сервіс по-російськи: Сбербанк оштрафував клієнта на 42 мільйони, посилаючись на судове рішення від 1900 року

Сервіс по-російськи: Сбербанк оштрафував клієнта на 42 мільйони, посилаючись на судове рішення від 1900 року
Як повідомляє replyua.net з посиланням на «Ура.ру», російський «Сбербанк» штрафував свого клієнта на сорок один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч рублів на основі виконавчого провадження, порушеного першого січня 1900 року.

Як розповів журналістам мешканець міста Орла Олександр Е., спочатку йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що у нього заарештовано майно на суму майже сорок два мільйони рублів. Підставою для цього слугували, якщо вірити банку, документи виконавчого провадження, порушеного ще сто шістнадцять років тому. Спочатку чоловік не звернув уваги на таке повідомлення, але коли вирішив зняти аванс, виявив, що баланс по карті становить мінус сорок один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім рублів.

Коли чоловік, прийшовши до відділення банку, почав вимагати пояснень, йому видали довідку, відповідно до якої щодо нього було зроблено позначку про арешт коштів. На вимогу видати документ, на підставі якого з рахунку списували кошти, клієнта відправили до іншого відділення. В Орловському управлінні служби судових приставів чоловіку вже видали довідку про відсутність щодо нього виконавчих проваджень, проте у конфлікті з банком це ніяк не допомогло. Відтак Сбербанк почав надсилати нові СМС своєму клієнту, щоразу вказуючи нові суми заарештованих коштів.

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