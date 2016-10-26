Представники МВФ перенесли поїздку до Києва

Візит до Києва місії Міжнародного валютного фонду перенесли через деякі обставини. Про це сьогодні, 26-го жовтня, повідомляє видання «Інтерфакс-України», посилаючись на власні джерела в Кабінеті міністрів, передає replyua.net.
«У зв’язку з певними обставинами, які виникли в делегатів Міжнародного валютного фонду, візит місії до Києва було перенесено. Досі нову дату ще не назвали, але збираються зробити це в найближчий час», - зазначається у повідомленні. Як повідомлялося раніше. Місія МВФ збирається прибути до України для чергового обговорення пакету реформ, який було затверджено навесні минулого року.
Варто згадати, що всередині минулого місяця МВФ прийняв рішення надати Україні третій по рахунку транш в розмірі 1 мільярд доларів США в рамках програми розширення фінансування EFF. Перед цим також зазначалося, що російська сторона в Міжнародному валютному фонді виступала з категоричним протестом проти виділення Україні третього траншу, пояснюючи це тим, що Київ не виконує деяких передбачених умов. Проте на той час українська сторона виконала всі необхідні передумови для отримання грошей від МВФ (мова йде про реформи). Це перший випадок в історії, коли Україна отримує значну суму від МВФ тричі підряд.
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