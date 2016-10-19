В МВФ дали долгосрочный прогноз по ценам на нефть

Международный валютный фонд опубликовал новый доклад о ценах на нефть до 2021 года, информирует replyua.net. Доклад МВФ был посвящен развитию экономики в странах Средней Азии и Ближнего Востока. По оценкам экспертов, мировые цены на черное золото до 2021 года не превысят 60 долларов за баррель.
В предыдущем прогнозе МВФ эксперты отмечали, что до 2021 года цена на нефть будет держаться на уровне 50 долларов, однако прогноз был скорректирован. Также в прошлом прогнозе отмечалось, что в следующем году средняя цена за баррель нефти составит около 51 доллара, а в текущем году она не будет превышать 43 долларов. В МВФ подчеркнули, что свои прогнозы они могут корректировать, как в сторону повышения, так и в сторону понижения, поскольку по–прежнему высоки риски, связанные с неопределенностью на рынке сырья.
В будущем прогноз также будет скорректирован, подчеркнули эксперты. Напомним, что сегодня цена на нефть пошла вверх, и по состоянию на 15 часов по киевскому времени баррель черного золота торгуется по 52,44 долларов.
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