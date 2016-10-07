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Кінець вже близько: останній трильйон з Резервного фонду росіяни витратять в наступному році

Кінець вже близько: останній трильйон з Резервного фонду росіяни витратять в наступному році
Заступник Міністра фінансів Російської Федерації Олексій Лавров заявив сьогодні, сьомого жовтня 2016 року, що кошти Резервного фонду буде повністю вичерпано вже у наступному календарному році, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-ресурс Лента.ру.

Так, Лавров заявив, що «у наступному році федеральна влада витратить більше трильйону рублів із Резервного Фонду і таким чином його буде вичерпано». Далі російське фінансове відомство планує перейти до коштів Фонду національного добробуту. Загалом, грошей, накопичених у цих двох фондах, має вистачити для підтримання життєдіяльності Російської Федерації ще на три роки. У російському Міністерстві фінансів порахували, що у наступному році надходження до бюджету становитимуть тринадцять з половиною мільярдів рублів, тоді як видатки – шістнадцять цілих два десятих трильйона рублів. Тим не менш, у Росії сподіваються на зростання обсягу доходів у наступних бюджетних періодах.

За останніми даними Міністерства фінансів Російської Федерації, у Резервному фонді на поточний момент ще залишається трохи більше двох трильйонів рублів, а у Фонді національного добробуту – понад чотири з половиною трильйони.

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