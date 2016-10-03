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Акции Deutsche Bank резко упали в цене

Акции Deutsche Bank резко упали в цене
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, акции немецкого государственного регулятора Deutsche Bank резко упали в цене – вновь, после временной стабилизации и рекордного обвала на прошлой неделе.

Падение цены акций Deutsche Bank на прошлой неделе было связано со стремлением немецкого банка урегулировать финансовые вопросы с США до того, как в этой стране пройдут президентские выборы. Проблема возникла из-за нарушения Deutsche Bank правил торговли ипотечными ценными бумагами, в связи с чем Департамент юстиции США потребовал от Германии уплаты штрафа в размере 14 миллиардов долларов. В связи с тем, что в Германии сегодня государственный праздник и торги ценными бумагами на Франкфуртской бирже не велись, стоимость ценных бумаг, перечисленных США, снизилась на 2,8%.

Угроза такого огромного штрафа для Deutsche Bank стали причиной еще большего падения его акций в цене – сегодня их стоимость является рекордно низкой. Крупнейший немецкий кредитор срочно нуждается в восстановлении доверия. Немецкие СМИ сообщает, что в пятницу стало известно, что Deutsche Bank и американское ведомство договорились о снижении суммы штрафа до 5,4 миллиардов долларов, и цена акций банка выровнялась. Однако в понедельник, когда достижение этой договоренности не подтвердилось, цена акций стала вновь стремительно падать.

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