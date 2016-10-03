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Цена на нефть устанавливает один рекорд за другим

Цена на нефть устанавливает один рекорд за другим
На утренних торгах, проходящих 3 октября, цены на черное золото стремительно увеличиваются. Как информирует replyua.net, рано утром стоимость барреля нефти на лондонской бирже достигала всего 49,9 долларов, и некоторое время она даже снижалась, однако по состоянию на 10 часов 20 минут по киевскому времени баррель нефти торгуется по 50,12 долларов, что является абсолютным рекордом за несколько месяцев.

Напомним, что 30 сентября, на торгах перед выходными, цены на нефть показывали очередное падение после стремительного взлета. Рост цен на нефть был обусловлен результатами неформальной встречи, прошедшей несколько дней назад в Алжире. Представители стран ОПЕК договорились о снижении добычи черного золота, однако официальная информация об этом беспрецедентном за последние годы решении появится чуть позже.

Страны ОПЕК договорились о снижении уровня добычи до 32,5 миллионов баррелей в сутки. Впрочем, эксперты уже отметили, что положительная тенденция с ценами может продлиться недолго, и стоимость барреля черного золота останется на уровне 50 долларов после незначительных колебаний.

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