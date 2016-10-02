Медведєв назвав справжні причини проблеми економіки РФ

Коментуючи проблематику санкцій з боку Заходу проти Росії, Медведєв зазначив: «Так, це проблема. Але це не головна проблема». «В економіці Російської Федерації вже декілька десятків років гартується викривлення у системі. Простіше кажучи – це неправильний напрямок розвитку у самій економіці. Так звана деформація», - наголосив політик.
В той самий час він зазначив, що економісти «намагаються» змінити систему економіки в Росії. Але це шлях не на рік і не на два… Можливо навіть не на одне десятиріччя. «Економіка Російської Федерації потребує суттєвих змін. І чим довше зволікати з цим, тим більше часу знадобиться для реформ. Потрібно починати діяти вже зараз, не звертаючи увагу на санкції зі сторони Європейського союзу та Сполучених Штатів», - зауважив Медведєв. Він переконаний, що зміни, які можуть початися незабаром, запустять незворотній якісний процес для фінансового становища РФ.
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