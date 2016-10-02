Приріст економіки через нафту в РФ більше не діє

Класична модель економічного підйому через прив’язку до нафти, яка працювала для Російської Федерації багато років, наразі являється не дієвою. Про це повідомила керівник Банку Росії Ельвіра Набіулліна під час свого виступу на зустрічі «Єдиної Росії», інформує російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
«Вся суть «нафтової моделі» зростання економіки базується не на високих цінах, а на зростаючих цінах на чорне золото. Також не малозначущим аспектом являється підвищення кількості споживання. Проте ця модель більше неефективна. Потрібна нова модель, яка буде базуватися ні вкладах», - зауважила вона.
Відповідно до прогнозів Банку Росії, у другій половині поточного року ВВП РФ буде позитивним. Проте у 2017 році приріст ВВП буде низьким – менше 1 відсотка. У гіршому випадку ВВП Росії може навіть знизитися у наступному році на 1.5 %, якщо ціна за один барель нафти буде 25 доларів США. В той самий час Набіулліна наголосила, що через низькі ціни на нафту в російській економіці провалу не відбудеться. Вона запевняє, що така економічна ситуація не зможе вплинути на загальний рівень життя в державі. Також глава банку переконана, що Росія зайде шлях до покращення економічного становища.
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