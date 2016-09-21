Рейтингові агентства заявляють, що найближчим часом в Росії краще не стане

Старший директор з питань суверенних рейтингів агентства Standard & Poor's Крістіан Естерс в інтерв’ю виданню Bloomberg заявив, що підвищення суверенного рейтингу Російської Федерації у короткостроковій і давіть середньостроковій перспективі не відбуватиметься, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Каспаров.ру.
Так, експерт заявив, що протягом найближчих трьох років підвищення рейтингу Росії очікувати не варто. За словами Естерса, врятувати ситуацію з російською економікою може лише справжнє чудо – наприклад, різке і значне зростання цін на нафту. Тоді, можливо, показники Росії піднімуться до інвестиційного рівня. Крім того, прогнозоване зростання російської економіки на один-два відсотки – це «не багато» і «ситуації не врятує».
Нагадаємо, за останні два роки три провідних світових агентства понизили рейтинги Російської Федерації до так званого «сміттєвого рівня». Таку ситуацію пояснюють тривалою рецесією економіки держави, викликаною зниженням цін на нафту та західними санкціями, введеними за агресію на Донбасі та окупацію Кримського півострова. Крім того, економісти зазначають, що неналежне господарювання тільки погіршує поточну ситуацію.
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