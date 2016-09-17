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Рейтинговое агентство: Россия успешно адаптируется к западным санкциям

Рейтинговое агентство: Россия успешно адаптируется к западным санкциям
Специалисты известного рейтингового агентства S&P улучшили прогнозы по кредитному рейтингу России – недавно он был негативным, теперь поднялся до пункта «стабильный». Как сообщает replyua.net, такая информация появилась на сайте агентства. Рейтинг в национальной валюте поднялся до уровня ВВВ, в иностранной валюте – до ВВ+.

Специалисты отмечают, что пересмотрели свои предыдущие прогнозы, и изменение рейтинга связано с тем, что российская экономика продолжает успешно адаптироваться к западным санкциям после шока, который испытала ранее. Более того, экономика восстанавливается и после падения цен на нефть, отметили эксперты. По прогнозам агентства, до конца 2019 года экономика России будет расти в среднем на 1,6 процентов в год, но это начнется лишь после того, как в текущем году ВВП снизится на один процент.

Нужно отметить, что ранее агентство снижало до уровня «мусорный» суверенный рейтинг России и давало самый негативный прогноз в начале прошлого года, однако за прошедшие полтора года этот рейтинг постоянно претерпевал изменения из-за санкций и колебания цен на нефть.

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