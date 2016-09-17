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Як РФ обходить санкції

Як РФ обходить санкції
Рейтингова організація S&P склала новий, більш оптимістичний прогноз стосовно суверенного кредитного рейтингу Російської Федерації, який характеризували як «стабільний». З повідомлення агентства можна дізнатися, що рейтинг в іноземній валюті підтверджується на рівні ВВ+, а в рублях – ВВВ-. Як повідомляє replyua.net, організація S&P переконана, що причиною перегляду прогнозу являється адаптація економіки Російської Федерації до шоків, які були спричинені зміною ціни на чорне золото, та нововведеним санкціям.

За попередніми оцінками рейтингового агентства, за наступні два роки Росію чекає економічний підйом на понад 1.5 відсотка. Але це при умові, якщо ВВП в цьому році знизиться на один відсоток. Як зазначалося раніше, суверенний рейтинг Російської Федерації впав до рівня ВВ+ - «сміттєвого». Прогноз на початку минулого року для Росії характеризувався загальним «негативним». Проте на протязі всього наступного періоду цей прогноз змінювався, частіше в кращу сторону. За неофіційними оцінками експертів, така динаміка спричинена вмінню російський фінансистів обходити санкції, які були накладені на РФ від початку вторгнення її найманців на територію України. Періодично ці санкції оновлювалися, що ставало причиною негативної динаміки економіки РФ. Проте через деякий час адаптації Росія знову обходила ці обмеження.

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