В Італії пригрозили закрити порти для мігрантів

Італійський уряд пригрозив ввести заборону для іноземних суден, яка не дозволятиме висаджувати в портах країни іноземців-мігрантів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
В першу чергу ця заява стосуються рятувальних суден, які рухаються в морі під прапорами іноземних країн, які також залучені до спільного проекту по порятнку мігрантів з італійською береговою охороною. В уряді країни зазначили, що почастішали випадки, коли рятувальні судна, залучені до операцій, є власністю гуманітарних організацій та ходять в морі під стягами інших країн, зокрема, Мальти чи Німеччини. Однак за таких умов ці кораблі висаджують врятованих переселенців з Лівії, які намагались морем дістатись до Європи, саме на італійських територіях.
Представник Італії в Європейському Союзі Мауріціо Масарі надіслав офіційний лист керівництву ЄС, в якому він підкреслив, що наразі ситуація виходить з-під контролю. Очільник італійського уряду Паоло Джентілоні в свою чергу висунув звинувачення європейським країнам, що ті намагаються ігнорувати наявну проблему. Тому в уряді країни почали серйозно обговорювати можливість запровадження для подібних суден заборон на вхід до портів. За останніми даними, за в цьому році на територію Італії потрапили 73 тисячі мігрантів.