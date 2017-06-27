Турция продолжает нарушать соглашение с ЕС о мигрантах

В марте прошлого года вступило в силу соглашение между Турцией и Евросоюзом о приеме мигрантов, однако с тех пор страны ЕС приняли ровно в пять раз больше беженцев, чем было оговорено.
Как информирует replyua.net со ссылкой на издание Bild, такие данные приводит Европейская комиссия. За период с марта прошлого года по текущее время в Турцию были депортированы чуть больше 1,2 тысячи беженцев, попавших в страны Европы нелегально, однако за тот же период из Турции в Европу прибыли свыше 6,2 тысяч мигрантов из Сирии. Однако в соглашении речь шла об обмене «один к одному». По данным издания, главной причиной промедления при отправке беженцев из Греции в Турцию является длительный процесс рассмотрения запросов о предоставлении убежища.
Как говорится в соглашении, все мигранты, достигшие берегов Греции нелегальным путем, должны быть депортированы в Турцию. Более того, за каждого такого мигранта, Евросоюз обязался принять по одному беженцу из Сирии, которые находятся на территории Турции.