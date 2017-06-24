Брюссель пригрозив країнам, які не дотримуються угоди щодо біженців

У Європейському Союзі залишаються незадоволеними тим, що треті країни не приймають назад на свої території власних громадян і в зв’язку з цим керівництво ЄС готове залучити додаткові важелі впливу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, в тексті спільної заяви за підсумками саміту Євросоюзу зазначається, що керівники держав та урядів країн ЄС готові до використання усіх можливих важелів, аби посилити тиск на ті держави, які не дотримуються раніше ухвалених договорів. Відомо, що Брюссель має домовленості щодо візових відносин з деякими країнами, які не мають членства в об’єднанні. Однак керівництво Європейського Союзу готове переглянути власну візову політику, застосувавши таким чином додаткові механізми впливу.
Як повідомляють європейські ЗМІ, серед країн, які не бажають приймати на своїй території власних громадян, які отримали відмову на право знаходитись на території Євросоюзу, зокрема, Бангладеш та Нігерія. Європейські дипломати відмічають, що в першу чергу механізми впливу можуть стосуватись місцевих правлячих еліт, які є частими візитерами до країн Європи.