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У Єврокомісії почали провадження щодо трьох країн-членів ЄС

У Єврокомісії почали провадження щодо трьох країн-членів ЄС
Сьогодні, 13 червня, на засіданні Європейської комісії було прийнято рішення про початок провадження проти Чехії, Польщі та Угорщини в зв’язку з тим, що зазначені країни не виконують попередньо прийняті квоти по прийому біженців на своїй території, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Польська, чеська та угорська влада відмовилася приймати на території своїх країн біженців, які прибувають здебільшого морем в Італію чи Грецію. Рішення Єврокомісії вже ухвалили і його деталі будуть оприлюднені завтра, 14 червня.

Офіційна процедура передбачає, що спочатку в зазначених державах отримають офіційні листи від керівництва Європейської комісії, в якому Брюссель вимагатиме, аби країни надали офіційну відповідь, чому вони не виконують квоти щодо перерозподілу біженців. Після того, як керівництво держав надасть відповіді, у Єврокомісії мають вирішити, якою взагалі була політика Угорщини, Польщі та Чехії щодо виконання власних зобов’язань відповідно до законодавчих норм Європейського Союзу. Якщо результати перевірок покажуть негативні висновки, то ці країни отримають ще 2 місяці для того, щоб виправити ситуацію. В разі, якщо і після цього країнами не буде вжито відповідних заходів, Європейська комісія має право звернутись до суду ЄС і в такому разі мова йде про таку міру покарання як штрафи.
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